遠嫁荷蘭的孫姓女子回台待產，丈夫Tim在預產期前一週飛到台灣，但須先接受14天居家檢疫，原擔心無法一起迎接寶寶，沒想到寶寶貼心等到爸爸檢疫結束，過了預產期1周、在第41週誕生，夫妻倆備感窩心與感動。

Tim在抵達台灣前4小時，政府因應新冠肺炎疫情，頒令所有外國入境者必須先居家檢疫14天，因此相當擔心無法與太太共同迎接新生命的誕生。孫小姐表示，當時大家手忙腳亂找適合隔離旅館，期間只能透過視訊交流，並擔心寶寶在老公隔離期間誕生，無法共同迎接寶寶，所幸幾經波折，老公順利解除隔離，也一同見證寶寶的誕生。

大千綜合醫院生殖中心暨婦產科病房主任劉榮啟表示，孫小姐前一胎在荷蘭生產，這次第二次懷胎，考量台灣醫療較溫馨且人性化，決定回到台灣產檢及生產，沒想到鄰近預產期時，碰到新冠肺炎疫情，老公差點無法陪產，最後寶寶硬是多等了一星期，在41週出生，體重4460公克。

Tim讚許台灣防疫做得很好，雖然需要居家檢疫14天，無法見到家人，但為了大家的健康，一切等待都是值得的。

(中時 )