蔡英文以全英文反擊譚德塞言論。（摘自蔡英文臉書）

針對世界衛生組織幹事長譚德塞指控臺灣發動種族歧視攻擊，總統府祕書長陳菊今天表示，臺灣是一個自由民主、多元包容的國家，我們不會因為膚色或語言而歧視任何人。 蔡文總統除表達強烈抗議外，也邀請網友把真相幫忙翻譯成各國語言，一起透過網路向世界說明。

陳菊在臉書表示，臺灣是一個自由民主、多元包容的國家，我們不會因為膚色或語言而歧視任何人。臺灣也是一個不畏壓迫的國家，我們絕不會因為強權的威逼利誘，就放棄決定自己未來的權力，更不會因為強權操作國際組織孤立臺灣，就放棄為世界各地的人們盡一份心力。

她說，臺灣是這個世界的一份子，我們能為世界幫忙，世界也應該正視我們，正如同蔡英文總統說的，只有臺灣的加入，世界衛生組織的拼圖才會完整。「臺灣是世界的好朋友」「我臺灣我驕傲」。

蔡英文也在臉書表示，針對臺灣被指控在國際社會上發動種族歧視攻擊的言論，她要表達強烈的抗議。請大家把真相轉給世界各國的朋友。同時，她也歡迎網路上的朋友幫忙翻譯成各國語言，「讓我們一起透過網路向世界說明臺灣的立場」。

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(中時 )