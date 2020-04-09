新型冠狀病毒全球大流行，未知恐懼與海量資金相互對沖，風險性資產波動急遽攀升。中信銀行9日發布2020年第二季投資展望報告，研判2020年第二季股市波動可能居高不下。

中信銀指出，今年第三季築底成功或失敗，取決於四個關鍵變數，一、疫情是否趨緩；二、中國大陸復工後，是否爆發二次感染；三、金融市場流動性是否惡化；四、企業是否發生連鎖信用違約。以中期配置而言，中國信託銀行建議重新平衡股債配置，藉由多元配置，做好下檔風險防範。

在疫情爆發之前，市場普遍認為今年全球景氣最壞落在第一季，自3月義大利出現嚴重防疫破口，肺炎確診人數快速攀升，以及世界衛生組織（WHO）在3月11日宣布新型冠狀病毒全球大流行後，研究調查機構紛紛將全球景氣落底時間往後推遲，預期隨著歐美政府加大防疫力道，疫情在今年第二季見到高峰後便會滑落，全球景氣同時也將落底。

中信銀行認為，若中國大陸完全復工與解除封城令後，未再發生二度爆發或停工，中國大陸的內需動能有望在今年第三季回升遞補歐美需求，加快全球製造業生產活動，倘若歐美需求隨疫情失控而持續惡化，全球經濟落底時間勢必往後遞延。

在歐美疫情攀向高峰前，風險性資產大概率仍是震盪，中信銀行建議在投資策略上，股市可著重受疫情干擾較少的市場，如「公用事業與防疫概念的健護類股」；同時留意高收益債券違約率攀升風險，擁有強健資產負債表的企業債才能享有低波動與高回復力；債券市場策略首重優質息收，「亞洲投資級債券與美洲投資級債券」較符合。

在匯市策略方面，美元隨著全球央行同步寬鬆形成支撐，搭配疫情未見和緩前的避險需求，預料美元高檔強勢格局得以延續。以中期配置來看，中信銀行建議重新平衡股債配置，並藉由多元配置，做好下檔風險防範。

(工商 )