新冠肺炎疫情衝擊全球，東森集團身為公益表率，同時為了向衛福部陳時中部長及新冠肺炎第一線醫護警消致敬，總裁王令麟特地指示旗下東森自然美捐贈防疫禮物，精選了目前通路最暢銷的保養品，宣佈將捐贈出價值超過3千萬的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。

9日上午中華民國護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋致贈感謝狀代表全臺醫護人員接受捐贈。

王令麟表示：「新冠肺炎疫情帶來全球性的改變，無論各產業都受到嚴重影響，大家都在困難時刻，但最辛苦的是時時刻刻在前線跟病毒戰鬥的醫護人員，他們是最無聲的抗疫英雄，我看過很多因為長時間戴口罩、臉上佈滿口罩勒痕、疲憊憔悴的醫護人員照片，感到非常心疼，我們免費提供品質最優良、最好的MIT保養品給最前線的醫護人員，這是東森自然美的企業社會責任，希望他們的肌膚健康，交由東森自然美來守護。」

高靖秋表示: 「時值疫情艱峻，東森集團王令麟總裁素來熱心公益、對於扶助社會弱勢貢獻良多，本次東森集團大方捐贈一萬瓶MIT製造、品質優良的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》給予前線醫護人員，相信前線醫護收到，都會特別真心感動。」

東森自然美林燕玲執行長表示:「天氣變化不定，肌膚本就容易因環境轉變而引致狀態不穩，甚至出現泛紅，而最辛苦的女性一線抗疫醫護人員，更因為長時間工作配戴口罩、身著層層密不透風的防護衣，肌膚特別須要被呵護。東森自然美特地精選並免費提供術後修復醫美等級的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》給一線抗疫醫護人員保養肌膚，為辛苦的醫護警消獻上一份心意。」

《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》富含EGF、Ceramide、玻尿酸與薰衣草、金盞花、洋甘菊、蘆薈等多重珍貴植物精華，可長時間保水鎖水、強效保濕、舒緩修護、深層護理、賦活肌膚，還可加速代謝粗黑老化的角質，令肌膚隨時隨地散發健康光澤。即日起會員購買《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》組合，東森自然美即捐出一瓶市價$3,080元的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》給予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚，買越多捐越多，希望東森購物945萬的廣大會員都能來一起作愛心。

即日起，凡新冠肺炎一線醫護人員只要到「東森購樂趣」FB粉專留言『回歸自然美麗，與你同心抗疫』，並私訊小編相關工作證件(實名制)，即可獲得《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》好禮。

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