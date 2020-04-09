聖暉（5536）今（9）日受邀參加櫃買中心法說會及公布3月合併營收達11.96億元，月成長44.61％；今年第一季合併營收達30.80億元，年成長11.68％，業績表現亮眼！
聖暉表示，隨著中國大陸地區逐漸復工，以及受惠多區域、多產業、多工種接單策略布局效益顯現，致3月營收表現回溫，今年首季不畏工作天數較少、新冠肺炎疫情影響復工延後等因素干擾，營收表現較去年同期成長11.68％。
聖暉進一步表示，面對全球供應鏈向台灣、東南亞國家移轉產能之趨勢，憑藉集團於台灣、中國大陸、以及越南、印尼與泰國等東南亞地區設置據點以利就近提供服務，拓展當地接單表現。
此外，集團積極強化無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務，以期進一步深化競爭利基；其中，半導體產業持續投入先進製程、電子業新廠擴建等資本支出趨勢明確，產業製造分流有助於挹注集團整體營運良好成長動能。
(工商 )
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