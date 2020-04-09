新冠肺炎疫情衝擊中小企業，2千家企業申請紓困卻只有510家核貸下來，核貸率僅2成，立委紛批。金管會主委顧立雄9日指出已有三方式加速紓困，一、「金融國家隊」概念平台已成立可服務，二、沒有跟銀行往來過的則可打經濟部1988一站式服務紓困諮詢電話，三、金管會祭出獎勵辦法，銀行辦理紓困案「金額」、「件數」及「效率」都納入KPI，效果會顯現。

顧立雄9日赴立院財委會，針對「因應肺炎疫情辦理紓困貸款執行情形」進行專案報告。

立委莊瑞雄指出，現在銀行雖然不敢雨天收傘，但紓困腳步太慢要加快，他也一一點名公股行庫公布進度。他表示，現在盯紓困貸款速度是怕未來倒店潮開始，繼而引發失業潮，所以銀行要再加速。

據各家統計，農金局現申請受理已有780件、核准案415件；一銀截至4月8日申請案有858件、已核581件；合庫申請案有240件、核貸率14％；土銀配合政策的申請案有349件、已核62件，自辦案有474件、核346件，核准率30.47％。

立委高嘉瑜則也表示，許多新創、微型企業都百般被刁難，銀行核貸率只有16％，太低。

不過，財政部長蘇建榮指出，其實要看「駁回率」比較重要，以公股來說駁回率僅0.35％，等於每100件不到1件被駁回。

立委羅致政更指出，會來找立委的中小企業都是貸不到的，核過的多是舊貸續約且民營與公股有落差，他認為金管會應訂下目標

顧立雄表示，「紓困2.0」目標是10萬家企業，另外，目前行政院提出7千億元的紓困貸款、央行2千億、信保基金1000億，初步目標是千億元，有不足再逐步釋出。

立委江永昌則提醒，紓困這麼多銀行撐得住嗎？顧立雄指出，銀行核貸時也會重視信用違約風險，如果因為疫情讓這風險增加、逾放增加也是不樂見，但現在有信保機制、政府利息補貼，應可維持資產品質維持。

(工商 )