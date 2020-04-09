主持人蔡昌憲與許志豪在《超級紅人榜》PK，各自找圈內好友來助陣，為許志豪站台的是台劇八點檔女星鄭仲茵，蔡昌憲則是找來好兄弟鳳小岳助陣。鳳小岳是蔡昌憲圈內好友，兩人因為拍攝電影「艋舺」成為好兄弟，鳳小岳笑說這次會答應也是巧合，因為蔡昌憲傳訊息給他時他剛好在加拿大轉機，當時看到他的邀請簡訊，立刻就和蔡昌憲視訊討論，也很爽快就答應，于美人笑說是時差沒讓鳳小岳想清楚，他一上台就很熱情的摟住于美人，讓于美人開心直說不要放手。

鳳小岳準備了台語歌再搭配蔡昌憲唱英語歌，評審許常德就表示：「蔡昌憲加鳳小岳唱的歌有愛情。」陳子鴻也說鳳小岳這一組兄弟感情從表演就看的出來，許志豪還開玩笑說：「這場挑戰是『堅定友情』對上『一夜情』。」

鄭仲茵笑說來了就後悔，不知怎會答應許志豪，在挑戰現場一直處於後悔的心態。她表示一到化妝間就被問到PK對手是誰，化妝師一聽要迎戰鳳小岳，考慮都不考慮就說鳳小岳贏定了，還開玩笑說：「都靠顏值投票。」

(中時 )