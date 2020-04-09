高爾宣師妹陳忻玥將於13日發行首張專輯《AM I WHO I AM》。已有9首單曲在YouTube共4千萬點閱的驚人成績、曾在《聲林之王2》和蕭敬騰對唱受到矚目，陳忻玥表示：「有人很喜歡我有個性的歌聲，我會想要給人『酷女孩』的形象，我行我素的感覺。」專輯同名的主打歌〈Am I Who I Am〉正是她藉著創作音樂的過程中找到自己的心聲。

陳忻玥專輯封面特別以「臉」這個概念作為延伸，MV也以「面具」為概念拍攝。（圖／陶山音樂提供）

對於新歌〈Am I Who I Am〉的靈感，陳忻玥說：「有一次跟老闆娘徹夜長談，當她在點醒我的當下，感覺好像有人當著我的面『撕下』我的面具拆穿我，感覺很赤裸像沒穿衣服一樣，不過也讓我開始誠實地面對自己，並寫下了這首歌。」因為卸下面具誠實面對並追尋真我的陳忻玥，除了這首〈Am I Who I Am〉，在還寫了一首〈社會敗類〉來形容自己的人性黑暗面。

這次專輯封面特別以「臉」這個概念作為延伸，MV也以「面具」為概念拍攝，陳忻玥表示：「由於這張專輯紀錄著15首我從2017年的〈煙幕〉到現在的所有歌曲，這些歌都像日記一樣，紀錄著每個當時的我、當時的心境。」她希望大家透過唱歌、音樂來認識面具下的她。

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(中時電子報)