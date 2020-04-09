中山高廢棄物火燒車 無人傷亡 15:192020/04/09 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一中山高竹北路段中午時發生火災，幸未造成人員傷亡。（翻攝自新竹大小事／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一中山高竹北路段中午時發生火災，警消緊急到現場搶救。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真） 國道一號中山高速公路9日近中午時發生一起火警，一台載送著廢料的貨車，突然起火，駕駛嚇得立即報警，新竹縣消防局火速出動，撲滅火勢，幸而未造成人員傷亡，僅有造成車流回堵。 這起事故發生在上午11點50分左右，警消人員到場，發現高速公路路肩有燃燒廢棄物，包含鋁料電池、電路基板、紙張等，現場竄出大量濃煙。駕駛向警消透露，他行駛到一半發現後方有煙冒出，就立即打119報案，並將燃燒物品傾倒在路旁。 警消到場搶救，也短暫封閉外側車道及路肩，由於僅有內線可供行駛，導致車流一度回堵。 (中時 ) #國道 #火燒車 #中山高 #新竹縣消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 運量慘跌 國道班車只載2人上路 04:102020/04/05 地方新聞 收假日9路段難走 國5北上車多 11:462020/04/05 生活 清明收假日 高公局估下午國道9大路段將湧入車潮 12:552020/04/05 生活 新手駕駛何時可上國道？網一面倒 16:102020/04/05 日常 清明最後一天 僅台65土城段回堵 16:402020/04/05 生活 國道3號溪尾大橋延伸芬園 拚明年初通車 01:312020/04/07 地方新聞 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 酒店防疫說關就關 大學教授秒收「熟客簡訊」：妹子包送到府 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 挫勒等！北市酒店女公關確診 中央要追「框出場」、「性交易」男客名單 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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