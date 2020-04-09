國道一中山高竹北路段中午時發生火災，警消緊急到現場搶救。（新竹縣消防局提供／莊旻靜新竹傳真）

國道一號中山高速公路9日近中午時發生一起火警，一台載送著廢料的貨車，突然起火，駕駛嚇得立即報警，新竹縣消防局火速出動，撲滅火勢，幸而未造成人員傷亡，僅有造成車流回堵。

這起事故發生在上午11點50分左右，警消人員到場，發現高速公路路肩有燃燒廢棄物，包含鋁料電池、電路基板、紙張等，現場竄出大量濃煙。駕駛向警消透露，他行駛到一半發現後方有煙冒出，就立即打119報案，並將燃燒物品傾倒在路旁。

警消到場搶救，也短暫封閉外側車道及路肩，由於僅有內線可供行駛，導致車流一度回堵。

(中時 )