新冠肺炎疫情肆虐歐洲，多國實施鎖國、禁足政策，非必要經濟活動停擺，當中鎖國、禁足令執行得最徹底的義大利經濟遭重創，義大利疾呼歐盟聯合發行「新冠債券」，共同承擔債務，不過遭到德國、荷蘭等強烈反對，義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）先前暗示，義國經濟已瀕臨崩潰，若各國見死不救，將與歐盟「同歸於盡」。

義大利採取嚴格的封城措施來抑制新冠肺炎疫情擴散，不過封城措施已重創當地經濟，恐造成社會動盪。

綜合大陸《環球時報》、德國之聲報導，歐洲疫情最嚴重的義大利近期頻頻呼籲歐盟國家聯合發行「新冠債券」（corona bonds），以度過疫情帶來的經濟危機。

新冠債券由歐元區各國聯合發行，共同在國際金融市場上籌措資金，共同擔保債務。這種發債方式對義大利、西班牙等債台高築、融資成本較高的國家而言較有利，他們能以較低的利率獲得市場融資。

不過對於德國這樣經濟實力雄厚的國家來說就不划算，他們負擔的利率將會比本國發行的債券還高，所以德國及荷蘭斷然拒絕了義大利的提議，他們希望使用既有的機制－也就是「歐洲穩定機制」（ESM）來度過新冠危機。不過義大利並不樂意，因為他們必須要滿足附加條件才能獲得ESM貸款。

針對德國與荷蘭斷然拒絕，義大利先前稱，義國的經濟已瀕臨死亡，只有新冠債券才能讓該國經濟起死回生，外交部長迪馬尤更表示，「如果一國崩潰，其他國家也都會崩潰」，似在暗示如果歐盟各國不幫助義大利，那大家就「同歸於盡」。

目前，歐盟傾向採納法國提出的「重振基金」、「團結基金」來共同舉債，不過經費僅限用於醫療部門及受創嚴重的行業。截至8日，歐盟27國財長已初步達成籌資5,000億歐元的計畫，不過對籌資方式仍意見分歧。

(中時電子報)