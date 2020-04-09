台灣母黑熊陳屍處。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

台灣黑熊母熊倒在南安田區的工寮旁邊，已氣絕多時。（花蓮林管處提供／王志偉花蓮傳真）

王志偉／花蓮報導

花蓮卓溪鄉黑熊巡守隊上月17日在南安田區發現一隻已死亡的台灣母黑熊，下腹部有大面積撕裂傷。林務局將遺體送淡水家畜衞生試驗所進行剖檢，排除槍傷，研判不明原因高處摔落，致右胸重撞撕裂傷及內出血，母熊因重傷體力不支再遭其他動物啃咬，母熊因而喪命。

當時檢視母黑熊疑有泌乳現象，擔心附近可能有小熊失散，經解剖，母熊乳房並無明顯腫脹，處於泌乳末期階段，尚非哺乳期，應無懷孕。

根據家衛所的解剖報告，母熊生前營養狀態良好，已成年。右側胸部有大面積肌肉撕裂傷及出血，頭部可見多處大小及形狀不一傷口，鼻甲骨斷裂，雙側鼻孔出血。研判可能由墜落峭壁途中受樹枝或碎石等異物穿刺、撞擊、磨擦造成，頭部傷痕亦不排除因動物攻擊產生。

母熊腹部、雙側大腿內側及鼠蹊部都有大面積開放性創傷，腹壁肌肉出血並呈撕裂樣、內臟露出、部分腸道缺失，研判可能遭其牠動物啃咬。頭部及全身未發現子彈及疑似槍傷痕跡，

花蓮林管處表示，部落巡守隊員發現黑熊屍體後隔（18）日，即派員與巡守隊員沿著屍體旁上方邊坡及鄰近獸徑進行巡察，也於現場周圍架設自動照相機輔助，迄今無發現幼熊或其它可疑跡象，林管處將持續與巡守隊進行巡護，共同守護生態環境。

林管處提醒，民眾若於山區發現黑熊切勿驚慌，應安靜謹慎退回並保自身安全，不打擾黑熊並通知相關單位，林務局2通報電話（0800-000-930）、花蓮林區管理處（03-8325141＃275）、玉里工作站（03-8885450）、玉山國家公園管理處（049-2773121）。

(中時 )