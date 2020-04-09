6歲小童寫下感謝紙條(內政部提供)

新冠肺炎疫情日益嚴峻，內政部長徐國勇邀請民間攜手共同防疫，南投縣魚池鄉長劉啟帆及農會理事長劉啟行兄弟，率領當地茶農攜手北上捐贈自產13萬茶包，為第一線防疫人員打氣，其中還有90歲茶農及6歲 小童在每包茶葉上親筆寫的感謝紙條，讓人感動。

徐國勇表示，警察、消防、移民及空勤等許多同仁，都是站在防疫第一線的人員，例如為協助降低防疫破口，警察不僅須找尋居家檢疫及隔離失聯人員外，為確保落實社交距離，在各大景點、大眾交通運輸場站等人群較易聚集處所，都能看到員警，不時提醒民眾保持距離或配戴口罩，相當辛勞。

徐國勇指出，在防疫艱難時刻，需要民間與政府攜手合作共同防疫，相當感謝魚池鄉長及農會理事長支持政府防疫工作；他說，很高興捐出的茶葉各式樣有60歲阿公在茶葉裡寫紙條，也有6歲小朋友寫的，都是滿滿的愛心。

徐國勇表示，內政部在防疫期間， 民政司同仁經常加班到半夜2、3點，捷運公車都沒有了無法回家，還要家人接送。也因為防疫人員的努力，茶農才能在台灣繼續深耕下去，但他也要感謝這麼多種紅茶的茶農，尤其疫情使全世界的經濟都受到影響，各國政府紛紛祭出紓困措施，除了紓困我們更應該振興內需，日月潭紅茶聞名世界，所以民眾該喝茶也要買茶。

魚池鄉長劉啟帆則說表示，嘉義長庚研究出台灣本土茶葉對新冠肺炎具效果，已登上國際期刊，南投縣魚池鄉是日月潭紅茶的產地，當地茶農為了向辛苦的第一線防疫人員致敬打氣， 自主發起捐茶包慰勞活動，在公所號召下，魚池鄉農會率先捐贈，後續吸引近百家茶農熱情響應，短短3天就募到逾10萬包的茶包，希望共同為防疫盡心力。

內政部表示，這次獲贈的茶包，都是魚池鄉當地茶農自產茶葉，包括知名的日月潭阿薩姆、紅玉等，將配發警察、消防、移民及空勤等第一線防疫人員。

(中時 )