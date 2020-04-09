行政院會今（9）日通過金管會擬具的「證券投資人及期貨交易人保護法」部分條文修正草案，將函請立法院審議。未來上市櫃及興櫃公司董事及監察人若發生訴訟，即便辭職也無法規避法律追訴，且若經法院判決解任確定後，3年內不得到其他公司擔任相關職務。

行政院長蘇貞昌表示，此次修法為強化對證券投資人及期貨交易人權益保障，健全相關調處運作機制，並促進公司治理，有助健全資本市場發展。請金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

金管會表示，此次修法考量投保中心法規制度、健全調處運作機制作業規範、保護機構業務規模擴大等因素，針對完備代表及解任訴訟、促進公司治理、強化投資人保護3大方向，擬定完備起訴範圍、明確起訴事由、程序從新，以及強化代表訴訟及解任訴訟等5大修法重點。

其中，代表訴訟是指公司權益受不法侵害、公司卻怠於求償時，投保中心可用自己名義起訴，將獲得賠償歸於該公司的訴訟制度。解任訴訟則是當公司經營階層涉有重大損害公司行為或不法情形時，投保中心可請求法院裁判解任其董事或監察人職務，以維護股東權益。

金管會指出，此次修法後，對於經法院判定解任的失格上市櫃及興櫃公司董事及監察人，未來3年內將不能擔任其他公司的董事或監察人職務。同時，亦可避免不適任的董事及監察人，藉由改選或辭任等方式來規避法律追溯情況。

(時報資訊)