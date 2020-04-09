藝人秦偉被控性侵案，最高法院認定他從事演藝及公益活動，卻利用機會對2名女子犯下強制性交罪，行為非常不可取，將他各刑4年、共計8年定讞，已通知檢方啟動防逃機制。

秦偉被檢方起訴性侵8女，其中5女部分一二審都判無罪，檢方提上訴未符合《刑事妥速審判決》規定，遭最高法院駁回；至於他被控性侵女造型師部分，最高法院認為因只有女方指控及臉書發文，沒有補強證據，此部分發回更審。

2016年6月一名女造型師出面指控，秦偉在2010年7月邀她到位於 北市信義區的住處做造型，然後請她到房間挑衣服，卻趁不及防備之 時，將她壓制在床上，她雖拉住褲子抵抗並大喊「不要」，但秦偉卻 說「不要就是要」加以性侵。

另名女編劇控訴秦偉用談偶像劇劇本為由邀約她到住處，她一進客 廳就被秦偉脫去褲子性侵；還有一名女子在2012年初加入秦偉臉書粉 絲專頁，與秦偉私下用臉書訊息互動聊天，不料秦偉邀約她吃飯後， 就誘騙她回家後性侵。

檢方認定有8名女子遭秦偉性侵，其中2名未成年，年紀最小的只有14歲，起訴具體求刑41年；台北地院審結後只認定秦偉犯下包括造型師在內的3件強制性交罪，將他判刑8年，其餘部分無罪。

案經上訴，秦偉提出1份委託民間測謊公司所做的測謊報告，證明自己無辜，他並否認性侵造型師等女子；但高院認定秦偉自費所做的 測謊報告，並非司法機關委託鑑定人或鑑定機關所做，不具備法定的 證據能力，未納入審判時的參考。

高院認為，秦偉曾遭火紋身，後來從事公益活動，在社會上擁有正 面積極形象，痛批他卻利用這樣的地位與角色，伺機犯下強制性交犯行，行為非常不可取，維持原審量刑將他判刑8年。最高法院部分撤銷發回、部分確定。

關定了！惡狼秦偉遭重判8年定讞 被害造型師：罪有應得

(中時電子報)