因為新冠肺炎疫情關係，許多國家都受到影響，其中不乏讓民眾在家遠距辦公的政策，這也使許多產業受到影響，而華爾街的銀行紛紛發出警示，因為疫情衝擊全球經濟運作，恐怕會使未來2年經濟成場損失超過5兆美元（約新台幣150兆元）。

根據《彭博》報導，摩根史丹利認為，最快要到2021年Q3，已開發國家的市場GDP才能恢復到疫情爆發前的水準，而摩根大通的經濟學家估算，到2021年底為止，全球產值損失將高達5.5兆美元（約新台幣165兆元），大約為全球GDP的8%。

而報導中也指出，雖然世界各國對疫情都做出了相關應變措施，不過仍然需要一段時間才能夠彌補這些損失，其中光是已開發經濟體的損失，已經可以跟2008年金融海嘯時期相提並論。

State Street Global Advisors的全球宏觀政策研究負責人Amlan Roy表示，若是全球行動缺乏協調，對於新興市場來說可不是一件好事，如此一來可能會讓它們的復甦之路更加漫長，尤其到6月時，新興市場若還不見起色，可能會像當年的亞洲危機一樣，持續衰退多年。

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(中時電子報)