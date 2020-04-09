標榜研發各類植物新藥，公司前景無限看好的萬寶祿生技新藥公司，遭檢舉涉嫌利用虛偽增資，實際未經許可販賣該公司的未上市股票，台北地檢署9日指揮調查局桃園市調處，兵分4路搜索林姓實際負責人及持有巴西蘑茹培養專利的林姓男子住處，同時約談7人到案，稍晚將移送複訊，全案朝違反《公司法》及《證券交易法》、《商業會計法》等方向偵辦。

檢調接獲檢舉，以生產機能性發酵保健食品為主軸的萬寶祿生技公司，在2015年宣布成立萬寶祿生技新藥公司，並對外宣稱公司將大量增資，2017年萬寶祿生技新藥舉行成立大會，林姓實際負責人宣稱新藥公司增資後的公司市值鑑價達到25億2000萬元，且未來將邁向抗發炎植物新藥研究，以癌症、自體免疫與疼痛疾病，三大領域為研究主軸，針對不同疾病，研發出各類植物新藥，在全球醫療市場上，前景看好商機無限。

實際上林姓負責人卻與地下盤商合謀，以每股78元的高價，販售萬寶祿生技新藥的未上市股票，讓投資人誤以為可以大賺而紛紛投資，林女及地下盤商得款5億餘元朋分。

萬寶祿生技新藥公司的林姓實際負責人，本來是國中教師，之後成立萬寶祿生技公司，以生產高價養生酵素為主要業務，曾經發生勞資糾紛，不過，檢調發現，萬寶祿生技新藥沒有實際生產線，並不像生技公司有產品問市。

(中時 )