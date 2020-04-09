阿伯排隊等候，自備椅子及漫畫打發時間。（柯宗緯攝）

口罩新制上路，民眾大排長龍等候購買。（柯宗緯攝）

口罩新制今（9）日上路，14天可購買9片成人口罩，高雄1家藥局下午3時起開賣，排隊人龍已綿延10家店距離，約莫30多人排隊等候，排第1位的陳姓男子說，今天比往日多3倍人潮，雖然14天可買9片，但仍不敷使用，最好是1天能1片。也有阿伯搬來紅色塑膠椅帶漫畫來打發時間，認為新制好不好，政府看大家排成這樣，應該就知道了？

陳姓男子說，一家4口有3位身分證尾數是雙號、1位單號，之前要想辦法排兩次隊，但之前排半小時而已，人也沒今天這麼多，今天自己剛好休假，與老婆兩個人前來，要領取全家4個人的口罩量。

陳男直說，雖然現在推行網路預購口罩，但實際操作仍不太方便，他寧願到家附近的這家藥局排隊，今天約2時到場，2時45分發號碼牌、3時開賣，但2時30分許，人龍已經排到隔壁的10家店外，相當誇張。

針對近來口罩援外，陳男認為，國人自己14天9片口罩都不夠了，可以說自顧不暇了，應該是先把國內需求搞定，再來幫助其他國家，否則像是自己的小孩要上百人以上的補習班，為了要防疫也不能省口罩，還是要每天更換。

70歲劉姓阿伯也在豔陽下等候，特地搬來塑膠椅以及漫畫書，他說，「14天9片不夠啦」，只能盡量節省重複，用蒸的還是不放心，希望政府能想出更便民的方式。

(中時 )