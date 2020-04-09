高雄市議會因防疫考量決定延會，綠營9日開始反制，正連署提案召開臨時會，一定要讓市長韓國瑜進議會備詢；對此，國民黨議員黃柏霖表示，議會延會並非首例，此時配合防疫，延會是最妥當的作法，「如果認為罷免比防疫重要，當然會反對，反之若認為防疫最重要，現階段當然應該避免群聚」。

民進黨議員韓賜村、陳致中、林智鴻及時代力量議員黃捷、林于凱等人發動連署，認為新冠肺炎對高雄各行各業影響甚大，市府防疫超前部署，但議會並未接獲任何相關經費編列、具體規畫，建議4月16日至25日召開第三屆第三次臨時會，邀韓國瑜及局處首長到議會報告防疫情形及產業紓困、振興觀光政策，被外界視為對日前程序委員會宣布延後開議的反制。

國民黨議員黃柏霖9日表示，疫情嚴重超乎預期，不應「因人設事」，國外也有多個議會有相同作法，例如日本北海道議會早在二月宣布休會；而國內包括花蓮縣、新北市議會也分別宣布停會、延會，高雄市議會基於避免大型群聚、面對面質詢才能發揮作用、延期不影響市府運作、讓官員專心防疫等4大理由，宣布延會是配合防疫最妥當的作法。

黃柏霖說，高雄市連里政座談都因為疫情考量而取消，更何況議會是大型群聚密閉空間，議員、官員接觸人群更廣，在清明連假後的1個多月高風險期間，當然應該避免群聚，連紐約州議會都已有議員染疫，若高市議會執意開議，萬一有狀況誰敢掛保證承擔？

他強調，高雄市防疫超前部署，向來領先全國，大年初一率先一級開設疫情中心，最先堅持全程戴口罩、設置大型檢疫場所、企業紓困、勞工防疫無薪假補貼等等議題，「哪一項不是一開始被大家說沒有必要，後來中央反而跟進？」他說，也因為如此，高雄到目前零本土病例，超前部署就是高雄防疫控制良好的原因。

至於部分議員認為，議會可以改採線上質詢模式，不必延會，黃柏霖並不贊同。他認為，面對面質詢才能問出細節、監督市政，不然跟打電話給市長有什麼兩樣？「如果只有視訊會議，議員隨時隨地打電話監督市府就好，何必等到議會開議？」

黃柏霖強調，主預算在上個會期都已經通過，接下來的會期並非審議年度預算，最多就是追加預算，即使晚1個月開議，也不會影響到市政運作，更無損議員監督權利。

他說，防疫關鍵時刻，把各局處官員都拉到議會備詢，恐怕不是明智之舉，應該要讓市府全心拚市政，包括衛生、經發、民政、教育等局處的防疫調查與準備工作，不該在這非常時期把時間花在應付議會備詢上。

(中時 )