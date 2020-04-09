台北市一家知名酒店，驚傳一名30多歲女公關確診，店家緊急宣布停業消毒2 周，據了解，該女輪廓深邃，很像混血兒，被形容像大陸女星，而她的花名也曝光，如果酒客疫情期間在北市酒店點檯過的，最好乖乖主動接受新冠肺炎檢測。

這名女公關確診消息曝光後，大家紛紛開始猜測是哪家酒店上班？本人是誰？ 結果一天時間媒體就形容她很像大陸某女星，是店裡紅牌小姐，有上班就一定會上檯，出場率也很高，這家酒店女公關的素質號稱全台北第一，收費也是最高，不少頂尖商務客是常客。

驚傳北市知名酒店女公關確診，輪流3家酒店。（示意圖，達志影像/shutterstock提供）

據最新消息，這名確診女公關，不僅在台北市1家酒店上班，平常透過經紀公司安排，在3家酒店輪著跑，其中1家便服店，2家禮服店，如果點他檯的客人多，屈時衛生局追蹤她的接觸史，難度將大幅提昇。

據了解，該女上周報3天班，原訂週2、5、6都要上班，週2未有異狀，週5在酒店就傳出發燒咳嗽不舒服症狀，店家嚇得趕緊叫她回家休息看醫生，週6便沒再去上班，通報篩檢8日確診，中央流行疫情指揮中心今天下午二時立即宣布，即日起全國酒店、舞廳暫停營業，以防疫情散布。

(中時電子報)