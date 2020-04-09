新冠肺炎持續肆虐全球，面對疫情來勢洶洶，個人及企業戶對線上數位金融服務需求量大增，金融業紛紛展現數位實力，協助客戶在家即時掌握資產狀況、遠距操控金流成為最潮的金融防疫招式。

彰化銀行指出，現在民眾想要宅在家完成各式生活金融服務，只要透過個人行動網銀APP，即可查詢帳務明細、存/借款利率、信用卡帳單、薪水入帳，甚至24小時轉帳、繳費及繳稅，都能掌上搞定；此外，還可隨時關心最新國際金融市場行情，掌握外幣買賣的最佳時機。

防疫期間，除運用通訊軟體關懷家人朋友，也能與「彰銀LINE官方帳號」成為好友，不論匯率查詢、信用卡帳單/消費通知、紅利點數、繳款、線上客服等，皆可在第一時間獲取推播通知，還可線上申辦貸款、信用卡。若要外出搭乘大都會計程車，或於萊爾富、美廉社採購民生必需用品，也可多利用彰銀錢包「台灣Pay」行動支付，減少病毒透過貨幣傳播的機率。

此外，針對追求效率的企業老闆與會計們，彰銀企網APP提供更快速、更聰明的財務駕馭方式，客戶可以透過網路與行動裝置來管理公司的營運資金，快速轉帳匯款、第一時間掌握匯入/匯出資金狀態、隨時隨地完成線上授權，不僅提升交易時效性，打開地域性限制，配合設定推播通知，更可對各種公司帳戶及資訊瞭若指掌。

全民防疫動起來，彰化銀行提醒民眾，善加利用網路銀行及台灣Pay等更多元便利方式輕鬆繳款，即刻掌握個人帳單、消費資訊，居家防疫期間，鼓勵大眾相揪體驗線上流暢且快捷的數位金融服務。

(工商 )