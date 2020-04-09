鈺齊-KY（9802）9日公布3月合併營收7.87億元、年增0.33％，今年首季合併營收27.73億元、年增7.57％。鈺齊-KY表示，雖然3月營收認列，仍受疫情影響而有遞延，但2020年春夏季鞋款整體出貨銷量（交期大約介於2019年第四季與2020年第一季間），已比去年同期成長近二成。

然而，自3月中、下旬以來，隨著新冠肺炎疫情急速惡化，迫使各國政府推出更多遏制措施，對人流、物流管控，也更加嚴謹，直接影響全球大部分正常經濟活動運作。這不僅已波及集團各廠區產銷順暢度，也導致品牌客戶下單態度轉趨保守。

鈺齊-KY強調，雖然集團整體競爭優勢及底蘊實力，仍優於過往且持續優化，然未來數月的營運展望，仍需視終端消費市場表現，及全球疫情控管程度而定。

鈺齊-KY旗下越南廠，及柬埔寨廠的鞋品出貨，均由當地港口出貨，沒有因鄰國邊界封閉，而影響工廠出貨的情事。

(工商 )