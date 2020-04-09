據最新實價登錄，淡水小坪頂的高樓豪宅「萬通台北」頂樓戶29樓去年11月，新買家以英屬維京群島鑫美公司以5,140萬元購入，換算單價每坪55.3萬元，比起去年初25樓交易價格每坪59.3萬元，還低了6.7%，房仲業者認為，少了陸客的支撐，小坪頂豪宅身價下滑。

萬通台北是開放陸資來台之後第一個陸資推案，大陸建商馮侖在2011年推出，原鎖定大陸富豪，不過因近4成買家為陸資，2015年內政部以「同社區陸資買方僅能占總戶數10％」為由，拒絕44位大陸買家過戶，經過跨海訴願後，直到2017年才完成過戶。不過冗長的過程等於向大陸買家澆了一盆冷水，萬通台北交易量從2015年108戶，近年銳減，2018年16戶，2019年才4筆交易，買家背景除了大陸籍自然人外，也有多家為僑外資法人。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，小坪頂居高臨下，享淡水河岸景緻，相對其他水岸景觀宅，價格實惠，著名的建案包括「天境360」和「萬通台北」。

台灣不動產為永久產權，對有意在台久居生活的大陸人士而言的大陸人士而言仍有一定吸引力，而在台購置不動產限制及審核嚴格，因此有些陸客乾脆改用其他管道，如僑外資公司，第三國護照來台購買，或借名登記，再以信託來確保產權。

近來台灣豪宅市場有不少僑外資蹤影，張旭嵐指出，受中美貿易戰影響，不少兩岸三地企業家，積極重新配置資產，為海外回流資金尋求安全的投資標的，現階段雖然可能因為疫情帶來的整體經濟上的變化，不過豪宅具市場獨特性，商辦也有穩定市場需求，長遠來看仍深具穩定性。

(工商 )