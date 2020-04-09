東森國際總裁暨東森購物董事長王令麟9日親自捐贈價值超過3千萬元的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚。

王令麟特別挑選東森購物旗下各通路最暢銷的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》捐贈1萬瓶，由中華民國護理師護士公會全國聯合會(TUNA)理事長高靖秋代表接受捐贈，王令麟也呼籲東森購物945萬的廣大會員都能來一起作愛心。

東森自然美執行長林燕玲表示，市價每瓶3,080元的《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》給予前線辛勞的醫護人員呵護肌膚，凡在新冠肺炎第一線工作的醫護人員只要到「東森購樂趣」FB粉專留言『回歸自然美麗 與你同心抗疫』，並私訊小編相關工作證件(實名制)，即可獲得《東森自然美-瑞昇深層保濕舒敏精華乳》。

王令麟近年積極行銷在地農產品，之前分別與前農委會主委林聰賢聯手在東森購物台行銷花蓮總統大西瓜，5分鐘秒殺350顆，與現任農委會主委陳吉仲，共同在東森購物台連續創下鳳梨釋迦熱銷逾3,500組及嚴選產銷履歷養殖午仔魚、龍虎斑，開賣兩小時內狂賣超過2,000組佳績。另外也攜手新北市政府推出「新北專區」，幫業者拓展虛擬通路商機，這次則捐贈自然美的護膚品予一線醫護人員，希望為台灣社會盡一份心力。

(工商 )