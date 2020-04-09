「日本暴力大師」三池崇史首度執導的愛情電影《初戀》，集結窪田正孝、大森南朋、染谷將太、顏正國、段鈞豪等日台演員陣容，故事敘述天才拳擊手葛城李歐（窪田正孝 飾）輸給不該輸的對手，又被醫生告知來日不多，人生開始陷入混亂。走在歌舞伎町街頭的李歐，偶然邂逅一名正被追殺的女孩莫妮卡（小西櫻子 飾），隨後便展開他這輩子最瘋狂的一晚。

段鈞豪（右）與窪田正孝（中）有精彩的對打戲。（圖／翻攝段鈞豪IG）

以《下半場》入圍第56屆金馬獎最佳男配角獎的台灣演員段鈞豪，在片中飾演黑道成員，挑戰大量日文臺詞，還和男主角窪田正孝有精彩的對打戲。此外，顏正國則飾演幫派老大，電影後半會與内野聖陽有場激烈的生死決鬥。

顏正國（前）與段鈞豪在三池崇史的新片中飾演黑道。（圖／車庫提供）

窪田正孝飾演一名將死的拳擊手，為了拯救某名少女而意外捲入黑道之間的鬥爭，他表示：「三池導演的電影，通常都在晚上進行拍攝，沒有人能比他更懂得順應夜晚的環境。看似不尋常的事物他也能抓到核心，將它化為真實。」《初戀》也是窪田正孝首度挑戰如此「暴力」的愛情電影，他表示：「劇中所有動作戲大家都竭盡全力，我們就像夜行性動物一樣只在晚上工作，因為很辛苦，所以也成為一段美好的回憶。」《初戀》在全球知名爛番茄影評網獲得97%好評推薦，將於5月8日在台上映。

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(中時電子報)