行政院日前拍板紓困2.0方案，總規模提高到1兆500億元，其中經濟部將花百億元推動酷碰券刺激消費，讓國民黨主席江啟臣呼籲蔡英文政府應「發現金」才能幫助民眾度過當前的疫情難關。對此，9日行政院發言人Kolas Yotaka （谷辣斯．尤達卡）在院會會後記者會上重申，「現在的政府其實有發現金，而且發得比金融海嘯時期更高」，只是花費在真正有需要的人身上，希望外界別誤會政府的用心。
政府將推出酷碰券，以行動支付為主、搭配敬老卡回饋，行動支付消費優惠25％，初步規劃每人每月折扣上限1千元，然而卻引發外界質疑批評，為何不直接發現金或消費券？
對此，行政院發言人Kolas Yotaka表示，「現在的政府其實『有發現金』，而且發的比金融海嘯時期更高！只是發現金的對象，不是無差別式的大家一起發，而是針對弱勢者、急需協助者、中低收入戶，才是我們主要補助的對象，政府必須把錢花在刀口上，幫助真正需要的人，這才是現在政府的政策」。
行政院長蘇貞昌日前也表示，如果只發現金也許有人會存起來，從前這樣做振興經濟的效果不大，所以政府此次希望能以有效方法帶動消費，帶領民眾和各產業一起度過疫情難關。
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(中時電子報)
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