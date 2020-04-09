新冠肺炎疫情蔓延至全球，被視為是病毒起源地的湖北省武漢市因疫情宣布封城，執行了76天後，政府也宣布在8日正式解除封城。但是才剛解禁，4月8日當天，就有民眾發現一個路人因不明原因倒臥街頭，令人看了相當害怕。

中國一名網友發布了一段影片，4月8日下午3點30分，武漢市一間手機維修中心前，有名身穿棕色外套、黑色長褲的男子臥倒在路旁，而身穿防護衣的醫護人員和警方到場後，試圖拍拍男子的背叫醒他，但男子卻一動也不動。發布影片的網友表示，「不要覺得沒事了，開城只是方便別人滯留人員。武漢還是很危險的，很多無症狀病人在潛伏，多多注意。」

影片發布後，許多人也感到害怕，不過湖北武漢江岸區防控指揮部出面回應，8日下午3點30分左右，車站街道工作人員在大智路數碼港附近巡邏時，發現有男子倒地昏迷。經診斷，該男子是因飲酒過量醉酒倒地，在醫院醒酒後自行離開，有網友笑稱「是解封城太開心才喝兩杯嗎？」

不過，許多網友看完影片後，仍對於官方解釋存有質疑，「武漢疫情根本沒控制住啊」、「武漢還在死人，在這種情況下就解封」，但也有人認為這是假新聞，分明是有心人士在造謠。

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(中時電子報)