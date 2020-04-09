男星馬如龍出道逾40年，早年是一線武打明星的他，和妻子沛小嵐鶼鰈情深、讓外界稱羨，晚年則在2008年國片「海角七號」中，飾演草根味十足的代表會主席一角，讓年輕觀眾留下印象。去年剛過80歲生日的他不敵死神，人生謝幕。妻子沛小嵐近日上節目，分享那段時間的心境，並曝光馬如龍的真正死因！

沛小嵐日前上節目《單身行不行》透露，當時多家媒體報導都說馬如龍是因為「肺腺癌」病逝，但其實丈夫真正的死因是生前的一次健檢時發現，腸子憩室發炎，動刀切除部分腸子後，再回診檢查時，卻又出現肺積水的症狀，最後經過抽血確診罹患惡性「內分泌神經腫瘤」，一家人決定讓馬如龍化療。

沛小嵐透露馬如龍是因為進行「惡性內分泌神經腫瘤」的化療，引發敗血症去世。（圖／單身行不行YouTYube）

馬如龍接受化療之後，沒有任何不適症狀，不像一般化療患者會嘔吐、食慾不振，他反而胃口大開，甚至結束第一次化療後，回到家仍可以一如往常到樓下跟鄰居泡茶聊天，沒想到，當天晚上，丈夫卻突然感到劇烈腹痛，吃止痛藥也無法減緩，趕緊送急診，醫生告知馬如龍腸子的開刀部位，受到化療藥物影響破洞，後來引發敗血症，所以馬如龍真正走的原因，就是「敗血症」。

沛小嵐和馬如龍鶼鰈情深，她在丈夫走後近1年透露馬如龍真正死因。（圖／報系資料照）

馬如龍的小兒子黃士庭去年曾表示，父親生前交代希望走的時候能自然的走，「不要有痛苦」，他臨走前最放心不下的就是母親沛小嵐，「一定要把媽媽照顧好」。沛小嵐在節目上也表示，馬如龍在化療的時候講了很多遺言，像是「如果我是真的到那一天，我不要痛苦地走，我也不要接受急救，一定要讓我帥帥的走，而且很有尊嚴的走」，所以當醫生最後說要急救時，沛小嵐拒絕了，「我說不用，我老公說他要沒有痛苦的走」。

另外，馬如龍有向沛小嵐告白，「他說如果兩個人必須要走的時候，他說一定要讓他先走，因為他說，如果我先走的話，他就活不下去，他說他不能沒有我」

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(中時電子報)