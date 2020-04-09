曳引車卡紅綠燈柱 竹縣議員呼籲當心 15:222020/04/09 中時 莊旻靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一台曳引車疑似在轉彎時，擦撞到紅綠燈造成事故。（陳凱榮提供／莊旻靜新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣竹北市中華路、沿河街路口，9日上午發生一起曳引車轉彎，擦撞紅綠燈柱的意外，警方前往釐清，駕駛酒測值為0，初步研判是內輪差導致事故，幸而無人受傷。 這起事故發生於早上10點40分許，曳引車自沿河街右轉，欲往中華路北上方向，卻意外擦撞紅綠燈，新竹縣議員陳凱榮恰好經過，他說該曳引車未載送物品，事故由警方調查中。 陳凱榮也提醒用路人，該路段、路口行經車輛眾多，請駕駛、騎士務必當心，留意自身交通安全。 (中時 ) #曳引車 #事故 #紅綠燈 #意外 #路口 也許您會感興趣 推薦閱讀 眼鏡蛇和老鼠關同籠 激戰結果意外 14:032020/04/05 搜奇 賓士休旅車突冒火 媽抱孩衝下車躲一劫 14:392020/04/05 社會 小港機場驚傳海豚直升機墜落 機上5人無傷亡 15:562020/04/07 社會 小港機場直升機墜落意外 疑似遇到強力風切 16:382020/04/07 社會 小港機場空勤直升機墜落 事故原因曝光 18:262020/04/07 社會 疫情重擊 記憶體晶片意外成三星救星 19:442020/04/07 財經 海豚直升機墜跑道 5人驚險脫困 04:102020/04/08 社會新聞 花10年拍流浪漢 她意外找回失散父親 14:152020/04/08 日常 坤達選共度餘生兄弟 意外讓黃鴻升走心 16:102020/04/08 娛樂 獅群硬上長頸鹿 交纏4h結局意外 16:192020/04/08 搜奇 社會熱門新聞 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 萬象 酒店防疫說關就關 大學教授秒收「熟客簡訊」：妹子包送到府 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 挫勒等！北市酒店女公關確診 中央要追「框出場」、「性交易」男客名單 - 社會 早上才出席市府教審會 小學校長下午昏倒不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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