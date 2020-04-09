新竹縣竹北市中華路、沿河街路口，9日上午發生一起曳引車轉彎，擦撞紅綠燈柱的意外，警方前往釐清，駕駛酒測值為0，初步研判是內輪差導致事故，幸而無人受傷。

這起事故發生於早上10點40分許，曳引車自沿河街右轉，欲往中華路北上方向，卻意外擦撞紅綠燈，新竹縣議員陳凱榮恰好經過，他說該曳引車未載送物品，事故由警方調查中。

陳凱榮也提醒用路人，該路段、路口行經車輛眾多，請駕駛、騎士務必當心，留意自身交通安全。

(中時 )