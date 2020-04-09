仁寶(2324)公布3月份營收為807.71億元，較上月成長104.4%，較去年同期減少6.2%，累計首季合併營收為新台幣1820.47億元，累計年減13.6%。

3月下旬仁寶大陸的產能已全部回復正常，3月NB出貨370萬台，較2月倍增（2月為160萬台），仁寶4月應該可以延續3月的水準，甚至會優於3月。

仁寶總經理翁宗斌日前表示，受惠遠端工作、遠距教學等商機成長，商用、教育產品客戶追單力道強勁，第2季NB出貨可望大幅增加，上半年出貨力拚持平去年，看好若疫情獲得控制，今年營運將逐季成長。

翁宗斌表示，今年第1季受農曆春節、肺炎疫情影響，2月開工延後衝擊營運，預估個人電腦、非個人電腦產品出貨量年減達2-3成，但3月已全面復工，在遠端工作、遠距教學商機帶動下，商用、教育產品需求強勁。仁寶在商用、教育、電競等產品出貨比重達一半以上，可望受惠此波的WFH（Work from home)的需求。

(時報資訊)