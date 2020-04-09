成人口罩14天配售9片新制上路，9日很多藥局前湧現排隊人潮，也有藥局原不發號碼牌，卻必須提早發送號碼牌，避免排隊人潮聚集過多，有民眾表示，忍著上一梯次不買，等到新制首日1次購足，不用每周到藥局報到，但有婆婆媽媽看見大排長龍情況「臨陣退縮」，表示改日再來。

陳姓藥師表示，因應政府提倡室外社交距離約1公尺、室內1．5公尺，進入藥局1次限1人，必須戴口罩、雙手消毒，除了民眾排隊隊伍變長，但在等買口罩時間也變長，不過安全社交距離較令人安心。

手拄著拐杖、70歲的盧奶奶表示，看見排隊人潮綿延數百公尺，感覺心驚驚、決定不跟排，雖然口罩網路預購上路，但老人家不太會使用智慧型手機操作，只好親自跑一趟藥局，今天沒買到，明天還可以跑來買，應該都可以買到。

台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，原本信封袋原本裝3片剛好，現在要裝9片口罩、稍嫌小；預期民眾在新制上路當天湧現排隊人潮，針對購買人潮分流及動線，事前作業都先備妥。

(中時 )