星展銀行除了持續提供客戶符合需求的數位服務與金融解決方案，亦善用科技優化內部流程、提升營運績效，並於人才招募端結合人工智能，推出市場首創的人工智能招募系統JIM（Jobs Intelligence Maestro），提升人才招募效率。

JIM的功能包含協助履歷篩檢、蒐集應徵者對職缺的回覆問卷，以及透過心理學原理對應徵者資料做初步評估與適任度評分，預計可為相關人力資源部門單位省下約80％資料篩選的時間。

在台灣，JIM目前的主要任務為協助星展銀行（台灣）人力資源部門團隊進行信貸電銷人員招募的前置篩選，未來也將擴大應用範圍至儲備幹部的徵選履歷審核。

根據星展集團內部資料統計，人力資源部的招募顧問，在與應徵者進行面試前，需要花費許多時間蒐集、整理應徵者資料，並與對方進行電子郵件往返。透過JIM的自動化檢核流程，可有效分擔招募顧問80％的資料篩選時間，進而讓招募顧問能有更多時間專心與應徵者進行面談、提供諮詢，甚至進一步進修專業技能，展現工作核心價值；同時，應徵者也能受惠於JIM所提供的精簡應徵流程，並獲得24小時即時線上回覆。

星展銀行（台灣）人力資源處處長盧方傑表示，由於絕大多數的求職者皆為在職應徵，讓招聘同仁經常需要配合應徵者的時間而延長工時。人工智能的運用，能將過去需要手動完成的應徵提問張貼、心理測驗評估等程序轉換為自動化流程能，有效減輕同仁在工時上的負擔，提升工作價值。

JIM是由新加坡新創公司Impress.AI與星展集團人才招募團隊共同研發，並針對星展人才招募需求客製化設計打造的人工智能系統，為了確保應徵者能感受到流暢的申請流程，雙方團隊花費超過一年的時間進行測試與系統調整。JIM自2018年在新加坡應用以來，獲得超過90％的應徵者給予正面評價。許多應徵者在體驗JIM的人工智能服務後，充分感受到星展願意投資、擁抱創新的決心與努力，因而更希望能加入星展、成為團隊中的一份子。

隨著新型冠狀病毒疫情於全球蔓延，星展銀行（台灣）自農曆新年過後即已暫停公司所有非必要性的差旅、鼓勵同仁以視訊會議取代實體會議，並以遠端線上面試取代面對面應徵面談。JIM的推出與應用，除了為銀行招募顧問與應徵者在疫情嚴峻的非常時期，提供安全、便捷的解決方案，更讓市場人才從應徵職缺開始，即能感受星展作為全球最佳數位銀行所帶來的創新數位體驗。

(中時 )