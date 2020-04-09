市府3月第一階段祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，多家大型娛樂業者配合自主停業。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎疫情持續蔓延，中央9日下午宣布酒店、舞廳暫停營業，台中市政府超前部署、率先加嚴；市長盧秀燕今日宣布，台中除酒店、舞廳外，其餘8大特種行業，即日起實施「實名制」，違者將裁罰3000元至1萬5000元，讓防疫加嚴加密共同對抗疫情。

盧秀燕表示，全球疫情嚴峻，為避免人潮聚集地成為防疫破口，針對娛樂場所，市府3月第一階段祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，多家大型娛樂業者配合自主停業；第二階段宣導娛樂業者保持室內1.5公尺、戶外1公尺的社交距離或戴口罩。

針對中央今天宣布酒店、舞廳暫停營業，盧秀燕說，市府為每個人的健康，第三階段進一步要求台中市其餘8大特種行業，包含視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業；即日起應實名登記，守護全民安全，市府將聯合稽查，希望業者善盡社會責任，「防疫工作大家一起來！」

經發局長張峯源指出，業者必須實名登記、出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內保持社交距離1.5公尺、每人空間至少3至4平方公尺，違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

警察局長楊源明指出，市府超前部署，今年3月23日至今已有52家娛樂場所配合自主停業，包括X-CUBE、MUSE、CHOWHOUSE等知名夜店，以及金錢豹、海派(海七、海八)、紫爵等知名酒店。市府將持續不定期聯合稽查，提醒民眾避免出入密閉式娛樂場所，降低感染風險。

衛生局長曾梓展說，3月27日已公告「台中市供公眾使用各類場所防疫指引」，請各類娛樂場所配合執行相關防疫措施，包括活動場所維持良好通風、足夠換氣、控管入場人數等。根據統計，有5％至15％陽性患者沒有症狀，今天推出的防疫措施就是要對此進行防護，因此必須超前部署，提醒民眾應自主健康管理，出門戴口罩、勤洗手、量體溫，做好基本防疫工作人人有責。

(中時 )