世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），指控台灣對他人身攻擊、種族歧視，言論點燃台灣各界怒火，不過新黨台北市議員侯漢廷卻表示，對譚德塞的批評感到虧欠。

侯漢廷在臉書表示，譚德塞說錯了，外交部沒有批評他，頂多是對於批評他的歧視言論視而不見。

總統蔡英文說「台灣向來反對任何形式的歧視」，侯漢廷也舉例，譚德塞的維基百科遭竄改謾罵「中國豬」，PTT網友也稱他「黑鬼」、「北京狗」，更別說一堆粉絲專頁有更難聽的言論，「台灣執政官員有任何人呼籲停止對譚德塞的人身攻擊嗎？」

侯漢廷說，只要有任何一個執政官員，曾呼籲網友對事不對人，那今天面對譚德塞的批評，就有更大的正當性，可惜沒有。

侯漢廷表示，「面對譚的批評我感到虧欠」，畢竟當台灣有人在人身攻擊時，自己沒出來勸阻，總統明知台灣確有台人歧視謾罵，卻無絲毫遺憾及虧欠，有失厚道，「只准你罵人，不准人生氣，沒這個道理。」

譚德塞抹黑台灣 外交部怒要求道歉澄清

(中時電子報)