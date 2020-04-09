TVBS從4月開始，56台週一到週五中午加開《午間FOCUS全球新聞》，週日晚間八點加開《週日FOCUS全球新聞》，由主播黃星樺和詹舒涵每天LIVE播報，黃星樺認為當自己不在新聞現場時，要如何在主播台上將國際新聞說的很有臨場感，就需靠平時多看多瞭解。

黃星樺印象很深刻的是曾去吉林採訪極端氣候，時值雨雪天氣，路況不佳，導致採訪車突然引擎故障半路拋錨！他們的救援車得從300公里之外的地方駛來，一行人只能先在車上等待。「引擎發不動就沒暖氣，我看車上溫度計，顯示外面是負22度，再看到車窗開始結霜，覺得好冷，還聽到外面傳來狼嚎聲！」她緊張地詢問陪同的東北人司機外面情形，沒想到司機大哥回她：「熊是睡著了，但還有狼！」

詹舒涵先前去過印尼偏遠地方進行養殖業採訪，她說：「因為採訪地點偏遠，我發現有兩個警察帶著長槍跟著我們一起搭船前往採訪點！」詢問地陪才知道，原來當地隨時都會有海盜，所以一定要有配槍的警察陪同，尤其若為外國人，一定會被打劫！

(中時 )