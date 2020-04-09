單日解隔離數創新高 指揮中心：標準未變 15:302020/04/09 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，今天國內解隔離人數達13人為疫情爆發以來新高紀錄，目前累績380名確診個案中，已解除隔離的人數也來到80位。 專家諮詢小組召集人張上淳表示，今日解隔離人數較多，並非因為標準放低，而是患者的臨床症狀有明顯改善，這次解隔離的個案中，有肺炎症狀者也有輕症患者，同樣需要經三次PCR檢驗陰性才能解除隔離。 (中時 ) #解隔離 #標準 #解除隔離 #患者 #單日 也許您會感興趣 推薦閱讀 國內累計363人確診 54人解除隔離 14:132020/04/05 生活 新加坡疫情爆衝 日增120例確診 創單日最大增幅 20:212020/04/05 國際 國內累計373例確診 57人解除隔離 14:112020/04/06 生活 日相明將發布緊急事態宣言 16:452020/04/06 國際 揪無症狀感染者 學者籲 解隔離前再篩一次 01:312020/04/07 地方新聞 國內累計376人確診、52例本土 61人解除隔離 14:132020/04/07 生活 標檢局抽驗行動電源 買之前先看看 12:542020/04/08 財經 國內累計379人確診 67人解除隔離 14:132020/04/08 生活 東京確診人數再創新高 單日144人 16:332020/04/08 國際 國內累計380人確診 80人解除隔離 14:122020/04/09 生活 生活熱門新聞 傳芬蘭拒收口罩 外交部出面解釋 - 生活 今增3確診 都是境外移入 - 生活 瑞德西韋治療效果佳 張上淳：目前最有機會的藥物 - 生活 陳時中公布電郵 痛斥WHO不要一錯再錯 - 生活 確診酒店女公關遭起底 宅神9字酸爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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