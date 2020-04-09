中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，今天國內解隔離人數達13人為疫情爆發以來新高紀錄，目前累績380名確診個案中，已解除隔離的人數也來到80位。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，今日解隔離人數較多，並非因為標準放低，而是患者的臨床症狀有明顯改善，這次解隔離的個案中，有肺炎症狀者也有輕症患者，同樣需要經三次PCR檢驗陰性才能解除隔離。

(中時 )