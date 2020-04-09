我國援助的200萬片口罩已陸續透抵美國，除此之外，還有依據先前《臺美防疫夥伴關係聯合聲明》互惠項目 的40萬片口罩也已送交；美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）於美東時間8日推文表示，新冠病毒疫情在全球擴散之際，美國政府感謝台灣捐贈口罩支援美國前線醫療人員。對於美國政府多次公開肯定我國的防疫成果以國際人道援助行動，外交部表示歡迎。

繼美國白宮國安會、國務院亞太局日前分別推文肯定台灣的防疫成果，美國國務卿龐培歐也在推文表示，值此新型冠狀病毒疫情在全球擴散之際，患難見真情，美國政府感謝台灣捐贈200萬片口罩支援美國前線醫療人員。龐培歐國務卿推文說，台灣的慷慨大方以及開放心胸堪稱全球對抗新冠肺炎疫情作戰的典範。

工作人員協助運送捐贈給美國疫情嚴峻州的口罩，提供給相關各州第一線醫療人員使用。（圖／外交部提供）

外交部指出，外交部與美國在台協會台北辦事處（AIT／T）於上個月18日共同發布《台美防疫夥伴關係聯合聲明》，宣布雙方將就防疫醫療用品及設備的合作與交流；美方基於此合作關係，已為台灣保留30萬件防護衣原料，而台灣方面承諾在口罩產能穩定後，提供美國每週10萬片醫療口罩，其中4月份的40萬片口罩已經運交美國。

外交部說，本次捐贈美國聯邦政府100萬片，另外贈與有急迫需要的州100萬片口罩，我國的愛心人道援助獲得美國行政部門及國會議員等各界大力肯定，將再捐贈100萬片口罩提供美國疫情特別嚴峻的州，支援第一線防疫的醫護人員。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)