北部傳出知名酒店公關小姐確診新冠肺炎，引發人心惶惶。中央流行疫情指揮中心今（9）日所應下令，為維護民眾健康，即日起，全國酒店及舞廳全面停業。消息傳到高雄酒店業者耳裡，相當錯愕，但也只能乖乖配合，只是業者私下直說，喝酒尋歡的需求仍在，恐轉往KTV，私下叫傳播，屆時更難以管控，這才令人更憂心。

高雄酒店業者私下透露，由於新冠疫情之後，酒店業績普遍下滑4成，已經沒人要來酒店應酬，早就等不到客人了，今天中央突然宣布要全面關閉酒店及舞廳，雖然很無奈及錯愕，但也只能配合中央防疫。

酒店業者指出，因這行多半是半個月領一次薪，這項禁令頒布後，已經叫酒店公關等人員回來結清薪水，至於損失的話，看店家的規模大小，每月平均損失數百萬至千萬的，大有人在。

不過，酒店業者也分析，原本「找樂子」的需求仍在，到時候若酒店公關轉移陣地到KTV等場所，變成客人自己叫公關、伴酒小姐，形成新興的模式，到時候「異軍突起」，後果不堪設想。

業者指出，本來客人到酒店就會量測體溫，以及環境做必要的消毒作業，最主要是幹部會帶客人進場，比較好管控，萬一到時候有疫情接觸疑慮要追蹤，也比較好找人，假設未來變成到KTV，恐怕無法追蹤，淪為更大的防疫破口。

1名酒店小姐也無奈說，當初到酒店上班是迫不得已，因為有家計、債務要扛，1個月收入10多萬，今天突然宣布不能上班，真的很無奈，也不知道下一步怎麼辦，加上已經習慣如此工作型態，要是換別行做，也怕捧不起飯碗。

至於日前爆發確診台商到過的金芭黎大舞廳，記者致電詢問，但業者僅說內部還在開會，不願對外發表意見，旋即掛上電話。

(中時 )