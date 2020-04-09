嘉義市旅客服務中心裝設隔板，服務旅客兼顧防疫。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市政府財稅局臨櫃服務加裝透明防護罩防疫。（廖素慧攝）

清明連假收假了，卻恐引爆新冠肺炎疫情另一波高峰，嘉義市政府防疫不斷升級，9日起進出市府大樓洽公採用線上QRcode實名登記制度，民眾用手機掃QRcode，不需觸碰紙筆，即可防疫不沾手，臨櫃服務單位也加裝防護罩、隔板。

市府自收假後即擴大防疫措施，所有市府員工及所屬機關學校教職員生都須戴口罩上班上課，即起所有洽公民眾出示自己的私人手機，連上網路，掃描市府提供的QRcode，於線上輸入自己的姓名、電話等個資，即完成實名制登記。

此外，也可開啟愛嘉義APP、或開啟手機網頁瀏覽器，進入市府官網活動看板等方式完成實名登記，不碰觸公用的紙筆，減少沾染病菌的風險。

嘉義市防疫指揮中心諮詢專家暨嘉基感染科主任許國忠醫師說，民眾到醫院看病用紙、筆留下個人資訊，消毒不易，用自己的手機掃QRcode輸入個資，更益於防疫。

為加強防疫措施，嘉義車站、嘉義公園的旅遊服務中心也已裝置壓克力隔板，並備有酒精供民眾消毒。

市府財稅局表示，4月繳納牌照稅、5月繳房屋稅，都是寄繳款通知書給納稅人，總納人掃繳款單上的QRcode線上作業即可，不用臨櫃，通常是沒收到繳款通知的人才會臨櫃補單，一樓的服務櫃檯，已裝設透明的塑膠防護罩，以加強防疫，其實，打電話或上網也可以補單。

(中時 )