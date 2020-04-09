韓國4位男神蘇志燮、孔劉、姜棟元、玄彬，被稱「韓國四大公共財」，高富帥又鮮少緋聞，且都過了適婚年齡，女粉絲多希望他們保持未婚單身形象，但隨著蘇志燮死會，不少蘇太太心碎祝福。但粉絲也別太傷心，還有另外3名男神呀！

蘇志燮是第一個公共財裡死會的。（圖／中時資料照）

四大公共財粉絲雄厚 玄彬、孔劉台灣最愛

42歲蘇志燮當年以《對不起，我愛你》憂鬱深情「車武赫」走紅全亞洲，接著《主君的太陽》「防空洞歐巴」、《Oh My Venus》帥氣健身教練等，每個角色都攻陷女粉的心。去年他認愛小17歲主播趙銀政，是他出道以來首度公開戀情，兩人因一場採訪相識，後來又在熟識的朋友聚會重聚，最後發展成戀人，雖然近期因新冠肺炎疫情，兩人決定低調舉辦婚禮，同時捐出5000萬韓元（約133萬元台幣）給弱勢學童購買學習用品。

孔劉出道多年鮮少緋聞。（圖／中時資料照）

孔劉因《熔爐》奠定地位。（圖／資料照，車庫娛樂提供）

因《屍速列車》、《鬼怪》人氣大爆發的40歲孔劉，挑劇本重質不重量，最經典的莫過於在他當兵時，看了改編自光州啟聰學校性暴力真實事件的小說大受打擊，在退伍後努力促成電影《熔爐》的誕生，此片不只奠定孔劉的地位，甚至讓南韓大法院通過《性暴力犯罪處罰特別法部份修訂法律案》。

孔劉非常關心社會議題，去年和鄭有美接下《82年生的金智英》，因為片中的女權題材，讓他們受到部分韓國網友的霸凌，但兩人還是站出來替長久以來禁錮在父權底下的南韓女性發聲。而出道多年幾乎沒緋聞的孔劉，前年就與鄭有美傳出烏龍婚訊，但沒來由的謠言，讓公司都忍不住跳出澄清：「他們連兄妹關係都不是，根本是『兄弟』」。

姜棟元是韓國國民男神，常在韓劇、韓綜被提起。（圖／中時資料照）

姜棟元主演《屍速列車2：感染半島》。（圖／翻攝自車庫娛樂臉書）

姜棟元戲少但女星最愛 感情世界大神祕

39歲姜棟元是台灣觀眾較不熟悉的男神，出道17年的他，是許多女星心中的理想型，作品幾乎以大螢幕為主，目前只演過3部電視劇，不但很少出現在宣傳電影外的地方，也沒辦過見面會，連社群帳號都沒經營，去年首度以vlog形式拍真人秀，紀錄他在好萊塢拍電影期間住LA一年的日常，非常難得公開個人生活。

姜棟元公私分明，曾說過就算交女朋友也不會公開，感情世界相當神秘，前年曾和女星韓孝周一度傳出美國約會的緋聞，但雙方公司都出面澄清兩人只是關係很好的前後輩。今年暑假即將上映的《屍速列車2：感染半島》由姜棟元接棒孔劉演出，飾演一名前職業軍人，被派遣回韓執行任務而須對抗喪屍，預告一曝光，已讓大批粉絲十分期待見到男神打爆活屍的帥氣模樣。

玄彬近來因《愛的迫降》人氣最高。（圖／中時資料照）

粉絲相當期待玄彬和孫藝真假戲真做。（圖／翻攝自臉書）

玄彬最夯歐巴身世揭祕 情史也最豐富

四大公共財裡年紀最小的玄彬，可說是目前人氣最夯的歐巴，從《我是金三順》、《祕密花園》、《阿爾罕布拉宮的回憶》到《愛的迫降》，每個角色都是經典，常被說是「高富帥」專用戶，而玄彬的真實人生比韓劇還精彩，出生首爾書香世家的他，家世還算顯赫，演員夢想也因此一度遭父母強烈反對，直到他考上有名的韓國國立中央大學戲劇系，才得到父母的許可，後來玄彬也在演藝圈交出漂亮成績單，不枉費他的堅持。

相較於前三位男神，玄彬的情史較豐富一些，曾和河智苑、金泰熙傳過緋聞，而真正認愛的，是2008年與宋慧喬合作《他們的世界》譜出戀情，可惜交往3年後，最終因外界壓力、以及彼此忙碌的工作行程、男方入伍等因素而分開；2016年玄彬和姜素拉從朋友升格戀人，但戀情僅維持1年多就分手。而近來大家最敲碗該在一起的，非屬玄彬和孫藝珍了，兩人先後合作《極智對決》、《愛的迫降》，好幾次傳出交往，雖然雙方公司已跳出滅火，但不少粉絲仍期待看到這組合能真擦出愛火。

(中時電子報)