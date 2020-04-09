鯨豚常趁魚群被集魚燈吸引時，前往捕食。（吳康瑋攝）

新北市深澳漁港有民眾張貼巨型海報指出，鯨豚量太多，影響食物鍊，魚獲會被吃光，建議政府開放捕撈鯨豚等等。國立海洋科技博物館產學交流組主任陳麗淑於9日出面回應說，鯨豚跟自然資源是一體的，反倒是人類出現後漁獲量才下滑，若擔心鯨豚搶食魚獲，就開放去捕捉、獵殺，她認為這種行為是「本末倒置」。

張貼廣告的吳姓男子指出，自己平時從事買賣鯊魚煙的工作，雖鯨豚是很可愛的動物，但他認為鯨豚會成群結隊的跟在漁船後面，趁魚群被「集魚燈」聚集時，在後方跟緊的吃下漁民正在捕撈的魚獲，更有漁民出海一趟，但因為鯨豚搶食，所以損失超過60萬元的漁獲，損失慘重，他表示，自己想藉此建議政府正視這個問題，開放獵捕鯨豚，若海豚數量減少，再進行保育就好了。

對此，陳麗淑表示，鯨豚在地球上已存在數千萬年，對比人類短短的幾百萬年，為生態系之中，較上層的存在，她指出，過去鯨豚沒有把漁業資源吃光，反倒是人類出現後漁獲量才出現明顯下滑，該檢討的是人類的濫捕。

陳麗淑說，鯨豚本來就是自然資源的一部份，若自然資源下降的話，鯨豚數量也會一併下降，而現在鯨豚還有一定的數量，代表海裡的漁業資源還具有足夠的量，但數量若開始減少，就換人們該擔心是否海底的資源已消逝殆盡，無法供給人類所需的資源了。

(中時 )