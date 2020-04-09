線上學習平台tutorJr第一個合作縣市，9日到鹿江國際中小學捐贈900堂雲端英語課程，彰化縣長王惠美也和小朋友一起遠距學英文。（吳敏菁攝）

線上學習平台tutorJr第一個合作縣市，9日到鹿江國際中小學捐贈900堂雲端英語課程。（吳敏菁攝）

線上學習平台tutorJr第一個合作縣市，9日到鹿江國際中小學捐贈900堂雲端英語課程。（吳敏菁攝）

彰化縣是六都之外線上學習平臺tutorJr第一個合作縣市，9日到鹿江國際中小學捐贈900堂雲端英語課程，彰化縣長王惠美也和小朋友一起遠距學英文，指出明年度起也要在15所英語重點推動學校和偏鄉國中小辦理，將數位雙語課程資源導入學校，結合數位科技讓學生與外籍教師線上互動。

今天會中首先播放由鹿江學生錄製的英文版防疫宣導影片，王惠美與學生共同體驗雙語線上課程與外師實際英語對談練習，指出tutorJr自然的就能夠把所學的英文脫口而出，不是只有會看、會聽但卻難以說出口。鹿江國中小也是彰化縣第一所雙語學校，加上鹿港很多藝師，希望傳統技藝文化透過傳承，讓孩子有國際觀，也具有傳統藝文涵養。 感謝這次捐贈，還提供在家自學線上真人外師英語課程「知識大會堂」一個月，防疫不停學。

王惠美表示，積極推動數位雙語教育，除6位外籍英語教師巡迴到校服務推動英語走讀計畫，並與學術交流基金會合作英語教學助理計畫，引進19位美籍英語教學助理到校園，持續與美國杜魯門大學及麥克爺爺合作國際視訊英語教學計畫，媒合國中小學生與美國志工進行視訊互動教學。

tutorJr總經理黃嘉琦指出，第一次看到這麼親民，願跟同學在多人面前展演英文的縣長。本身是彰化人，回鄉回饋特感動，希望不是只有看錄影檔，透過與外師互動，把有國際上最好的外師透過網路帶到家裡，讓孩子在家裡可以自然的做英文的學習，讓彰化的孩子可以具有國際性。

教育處表示，縣府持續建置全新校園光纖網路、2149間智慧教室，109學年度將於芳苑、線西、伸港等鄉執行AI英語行動學習計畫，並籌設和仁國小AI虛擬實境英語科技學習中心，讓彰化學子更具國際競爭力。

(中時 )