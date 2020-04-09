「和牛乾拌麵」延續國民小吃風格，480元。（吳奕萱攝）

脆麟馬頭魚，680元。（吳奕萱攝）

瑪黑餐酒預計今年將轉往街邊店營運。（吳奕萱攝）

位於台北微風南山三樓的瑪黑餐酒，本季嚴選美味食材，以創意技法結合在地特色，將鹹酥雞、乾拌麵概念入菜，把在地記憶萃成舌尖新滋味，推出共9道以台式符碼入菜的新意料理，價格280至780元。

其中前菜「蜂巢芋泥鴨」概念來自經典小點蜂巢芋角，和香酥芋頭鴨，以法式油封鴨肉取代豬絞肉，搭配鹹蛋黃和紅心地瓜作成的奶皇醬，在芋香和鴨肉香中更添鹹甜風味。

主餐「和牛乾拌麵」延續台灣近年最流行的國民小吃乾拌麵風格，將澳洲和牛頰肉燉煮入味後，平鋪在以牛骨高湯和黑松露醬調配的乾拌麵上，一碗麵中濃縮了各種食材的精華。

而餐酒館不可少的下酒小點，瑪黑餐酒獻上鹹酥「佛倫羅斯炸牛肚」，以佛羅倫斯番茄燉牛肚為基底，燉煮至軟嫩後再裹粉油炸。

瑪黑餐酒外帶服務上線，4月30日前外帶可享料理全面8折，指定氣泡酒、紅白酒外帶5折。瑪黑家居也透露，雖去年12月才甫開幕「瑪黑餐酒」新概念品牌，但因配合百貨營業時間，而無法延續餐酒館的重點夜晚，今年也已籌劃尋求信義區其他街邊店，希望等疫情過後，帶給消費者更完整的餐酒之夜。

(中時 )