之前日本櫻花季之後，因大批民眾出門賞花，造成日本疫情大爆發，如今新冠肺炎疫情持續延燒，為了防止日本的事件重演，宜蘭縣政府9日宣布，2020宜蘭桐花祭將停辦一年。

縣府表示，客家桐花祭是宜蘭縣年度大型客家活動之一，每年在4至5月的桐花盛開期間，縣府都會邀請客家藝文團隊、宜蘭在地社團、學校、後生人等，透過音樂、舞蹈、美食、文創等多元化的內容，與大家一同參與桐花盛會，藉由桐花祭活動，讓民眾感受客家人感念天地、護佑山林、惜福感恩的生活型態。

今年的宜蘭客家桐花祭原訂要在4月下旬在中山休閒農業區永光宮廟前廣場舉辦，但受到新冠肺炎疫情影響，縣政府配合防疫作為，減少聚眾活動以避免群聚感染發生，決定暫停舉辦；但縣府也表示，宜蘭縣擁有許多賞桐秘境，雖然桐花祭停辦，但仍建議民眾可採分流方式，出外踏青、賞桐健行，欣賞「四月同花五月雪」的獨特美景。

除此之外，頭城鎮的大型民俗活動「頭城搶孤」也可能因疫情而停辦，9日上午中元祭典協會理事長林連生率同委員前往頭城開成寺佛祖廟擲筊請示佛祖，得到的結果是佛祖准許停辦搶孤比賽，但祭典科儀則照常舉辦；林連生表示，將會把這個請示佛祖的結果提交給27日召開的會員大會中討論，今年很有可能就是依照佛祖的指示進行。

(中時 )