（iMotion Group首款產品獲頒2020德國紅點設計大獎。圖／業者提供）

祥碩科技（5269）暨前華碩CEO沈振來去年成立的iMotion Group（創捷前瞻集團），旗下首款強固型手持行動電腦TC601，今年第一次參賽就獲得2020德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）的肯定。

iMotion Group董事長暨執行長沈振來表示，iMotion在IPC邁向mobile IPC的產業典範轉移世代中，持續展現堅定的企圖心。iMotion的成立初衷是希望為IPC產業帶來創新的驅動力，透過徹底了解終端客戶的需求及痛點，以其擅長於Android裝置的創新技術，投入打造最佳的企業行動運算解決方案。

此回獲獎的TC601，為iMotion自主開發、專為產業行動化打造的首款強固型手持行動電腦，搭載高通Snapdragon 636處理器，6吋18：9的大螢幕採用Corning Gorilla 6強化玻璃，機身厚度僅15.9mm，同時配備Honeywell高階掃碼器，有效提升場域工作效率。

成立於2019年的iMotion Group集團，採集團控股形式，專注於經營多元及未來的IPC產業發展。集團旗下iWaylink Inc.（創威智聯股份有限公司），主要開發mobile IPC相關產品，以Android創新為核心基礎，應用於B2B多個主要場域，包含：零售業、倉儲物流、製造業、交通運輸、金融業、醫療機構及政府單位等，提供客戶「智慧創新、如影隨行」的行動運算解決方案。

iMotion Group亦致力於發展AI人工智慧、Big Data大數據及Cloud Computing雲端運算等技術，積極布局智慧零售（Smart Retail）、智聯服務（Connected Service）及工業4.0（Industry 4.0）等新興產業商機，為全球客戶打造創新與敏捷的全方位Android IPC 解決方案，全力擘畫AIPC（AI+IPC）的前瞻新世代。

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