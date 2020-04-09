陸股開高震盪，滬指9日收盤報2,825點，漲10點或0.37％；深成指收盤報10,463點，漲76點或0.74％；創業板收報1,997點，漲32點或1.65％。

各類股普遍造好，鋼鐵股漲逾1％；電力、石油、金融、化工、水泥、房地產股靠穩；煤炭、有色金屬股偏軟。

(工商 )