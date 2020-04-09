陸股開高震盪 深成指收盤微漲0.74％ 15:412020/04/09 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股開高震盪，滬指9日收盤報2,825點，漲10點或0.37％；深成指收盤報10,463點，漲76點或0.74％；創業板收報1,997點，漲32點或1.65％。 各類股普遍造好，鋼鐵股漲逾1％；電力、石油、金融、化工、水泥、房地產股靠穩；煤炭、有色金屬股偏軟。 (工商 ) #陸股 #開高震盪 #收盤 #深成指 #微漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸股收盤漲2％ 重登2800關卡 16:012020/04/07 財經 人行降準 陸股信心強 04:102020/04/08 投資理財 大陸疫情高峰已過 陸股逢低布局 04:102020/04/08 投資理財 陸股早盤小跌0.32％ RCS富通訊類股漲 12:002020/04/08 財經 《商情》觀望氣氛濃 周三紐約期金微漲 10:002020/04/09 財經 A股三大指數開高 深成指開盤微漲0.65％ 10:122020/04/09 財經 陸股開高震盪 深成指午間收盤微漲0.52％ 11:522020/04/09 財經 財經熱門新聞 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 傳沙俄達成協議！減產上看2千萬桶 油價暴漲12％ - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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