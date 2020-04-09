公司人資部門最頭痛的徵員工作，星展銀行（台灣）終於順利導入AI（人工智能）招募系統JIM，4月正式上線。星展銀行（台灣）人力資源處處長盧方傑今（9）日在線上記者會表示，JIM系統可以有效節省80％的資料篩選時間，而且採取機器學習的AI「非常公正客觀」，不會有人為偏誤、同時又能協助人資部門，大幅提升徵才效率與人才專業價值。

此套適用在銀行業的人工智能招募系統JIM，由星展銀行新加坡總部金融科技實驗室與新創事業共同開發完成，新加坡市場最早推出，前期累積的經驗，大幅幫助海外重點市場的香港和台灣導入。

盧方傑指出，JIM的功能包含協助履歷篩檢、蒐集應徵者對職缺的回覆問卷，以及透過心理學原理，對應徵者資料做初步評估與適任度評分，多數是在線上完成，應徵者提出的問題，AI系統從線上聊天室直接回答，依照新加坡經驗，AI能逕行回答的占比高?97％，僅約3％需要轉給人資部門由人資親自回覆。

成功導入台灣之後，盧方傑說，JIM主要任務為協助星展銀行（台灣）人力資源部門團隊，進行信貸電銷人員招募的前置篩選，未來也將擴大應用範圍，下半年會進入儲備幹部（MA）的徵選履歷審核。

(工商 )