群創公佈2020年3月自結合併營收為197億元，較上月增加39.2％，較去年同期減少4.4％。群創3月大尺寸面板出貨量共計979萬片，較上月增加48.6％；中小尺寸合併出貨量共計2,234萬片，較上月增加60.7％。

群創2020年第一季自結合併營收為504億元，較去年同期減少15.9％，季減少23.2％。大尺寸面板出貨量共計2,526萬片，相比前一季減少22.5％；中小尺寸面板出貨量共計5,787萬片，季減22.0％。

(工商 )

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