逐漸回溫 群創3月合併營收月增近4成 15:412020/04/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 群創公佈2020年3月自結合併營收為197億元，較上月增加39.2％，較去年同期減少4.4％。群創3月大尺寸面板出貨量共計979萬片，較上月增加48.6％；中小尺寸合併出貨量共計2,234萬片，較上月增加60.7％。 群創2020年第一季自結合併營收為504億元，較去年同期減少15.9％，季減少23.2％。大尺寸面板出貨量共計2,526萬片，相比前一季減少22.5％；中小尺寸面板出貨量共計5,787萬片，季減22.0％。 (工商 ) #群創 #出貨量 #共計 #萬片 #大尺寸面板 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩產量大躍進！本周日產1500萬片 13:162020/04/06 財經 守住醫院！採檢量每日衝至3800件 14:452020/04/07 生活 《業績-其他電子》勤凱Q1營收創高 本季出貨樂觀 08:542020/04/08 財經 筆電出貨動能彈升 緯創3月營收回溫 16:322020/04/08 財經 口罩日產量衝1,700萬片 再拚產N95口罩 18:122020/04/08 財經 華為：2019年手機出貨逾2.4億支全球居前二 21:302020/04/08 財經 轉單效應 友達、群創權證夯 04:102020/04/09 證券．權證 廠區電腦中毒 群創：生產營運不受影響 11:522020/04/09 財經 友達3月合併營收月增16％ 14:082020/04/09 財經 財經熱門新聞 台股好戲僅15分鐘！散戶別鐵齒注意3件事 - 財經 各國封城影響運輸 衛生紙面臨缺貨壓力 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 華南永昌證8天虧掉7年獲利 金控董座認3大失誤 - 財經 - 工商 台壽新推防疫保單 「中鏢」先領1萬元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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