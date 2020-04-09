柯佳嬿和莊凱勛在《愛的詐欺犯》有激情床戲。（中視提供）

金鐘視后柯佳嬿與好友修杰楷的首部金鐘劇《愛的詐欺犯》，9日舉行上檔記者會，劇情結合時下最熱門的「網路社群交友」及各式各樣的「網路詐騙」，首度曝光畫面柯佳嬿和莊凱勛上演SM床戲，塗上鮮豔口紅的柯佳嬿直接騎乘在只穿內褲的莊凱勛身上，大玩綑棒戲碼，柯佳嬿看完直笑說「沒想到畫面這麼衝擊」。

柯佳嬿表示，那場戲拍攝當下不會尷尬，但沒想到畫面呈現「尺度比想像大」，她爆料莊凱勛拍床戲相當自在，片場中雖然只穿浴袍、吊帶襪仍不在意，笑虧他「有讓我見識莊凱勛不一樣的一面，讓人意想不到，戲路很廣」。

劇情中大玩性愛遊戲，被問到自己本身會不會抗拒？柯佳嬿大方說「不會，對我來說那是故事情節，就是參與演出」。柯佳嬿透露之前作品有拍過床戲，不過其他考量下，播出時全部被剪掉，坦言算是首次「以大尺度劇情呈現觀眾眼前」，至於會不會擔心老公坤達看到，柯佳嬿笑說「不會啦，反正拍戲就是這樣」。

柯佳嬿和修杰楷認識將近十年，私下共同朋友很多，《愛的詐欺犯》是兩人首度合作戲劇作品，在劇中兩人也有親密戲，柯佳嬿說「和修杰楷不會尷尬，沒有像跟莊凱勛這麼誇張」，不過話鋒一轉笑說「如果要（親密戲），我可能會拒演」，兩人更想像若一群共同好友一起看戲「是有那麼一點怪怪的」，媒體詢問拍親密戲會不會擔心老婆賈靜雯？修杰楷說「靜雯還好，演員在演的狀態就不是自己」，柯佳嬿也笑虧同為金鐘視后的賈靜雯「靜玟姐別部戲也滿厲害的」。《愛的詐欺犯》將在4月17日晚間10點中視頻道首播，4月18日晚間12點於中天娛樂台播出。

（即時新聞）中視、中天娛樂台《愛的詐欺犯》上檔記者會（陳俊吉攝）

(中時 )