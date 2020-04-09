陳忻玥在新歌〈Am I Who I Am〉中，唱出自己曾把「面具」當成保護色、卸下面具後的她勇敢內心的過程，MV也以「面具」作為象徵，讓陳忻玥戴上不同面具演出內心戲；回想起過去在唱歌表演、人際關係、甚至在工作上會戴上不同「面具」示人，陳忻玥表示：「我會想要給人『酷女孩』的形象，我行我素的感覺，但私底下的我卻一點都不酷甚至有點ㄎ一ㄤ，遇到朋友或喜歡的人又會戴上『好女孩』面具去迎合她們，表現得很好相處。」從小到大，她不斷找尋大家覺得最討喜的樣子，像面具一樣戴在臉上，但漸漸地我失去了自己跟面具的平衡。

除了〈Am I Who I Am〉，她還寫了一首〈社會敗類〉形容自己的人性黑暗面：「這首歌是在講我當時參加《聲林之王》節目進15強比賽輸了的沉重自我反省心聲。當時我輸掉比賽時心情很悶，內心不接受會輸的自己一直為自己找藉口怨天尤人，那種感覺就好像我戴著白色的面具當起受害者，看似可憐但其實是博取同情的戲碼，充滿著黑色思想！後來冷靜下來自我反省後，我非常討厭自己，在這樣的對自己很沉痛的理解下寫出〈社會敗類〉來罵自己。」

新專輯以臉及面具為出發點，問陳忻玥對於自己的長相哪個部位最有自信？如果可以整形會想整哪個部位？她笑說：「我最喜歡我的眼睛，最不喜歡不整齊的牙齒，因為拍照時，常常燈光沒喬好，看起來就好像我缺一顆牙！所以我最大的願望就是希望能趕快存錢整牙齒、戴牙套。」

陳忻玥將推出首張專輯《AM I WHO I AM》。（陶山音樂提供）

陳忻玥將推出首張專輯《AM I WHO I AM》。（陶山音樂提供）

(中時 )