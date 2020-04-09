巧新(1563)3月合併營收4.43億元，年減14.94％，累計第1季合併營收13.93億元，年減11.09％。主要新冠肺炎疫情影響導致營收較去年同期減少，但巧新表示，第1季大陸新車銷售市場即大減4成，但公司營收比重超過75％的鍛造鋁合金輪圈訂單有部分客戶加速出貨的要求，再加上今年初新增Volvo的XC60休旅車及S60高階轎車的新輪圈訂單，使得台灣雲林廠仍有8成的產能利用率，整體表現優於汽車產業。

因應歐盟2020年更為嚴謹的新車碳排放標準法規，各品牌車廠加速推出插電式的油電混合車(PHEVs)、電動車，預估今年歐洲PHEVs的銷量年增率2.6倍增加至71.7萬輛，市占率達4％，而電動車銷量將年增78.6％至65.2萬輛。巧新布局於油電混合車(PHEVs)、電動車客戶已涵蓋歐美超過20家品牌車廠，旗下鍛造鋁合金輪圈產品具有高度客製化能力，有望取得更多的訂單。

全球新車銷售市場短期因品牌車廠陸續停工，出現供需停滯，巧新指出，在手超級跑車和豪華高級房車客戶訂單掌握度仍高，且順利打進軍用特殊車種等更高階、客製化需求程度更高輪圈市場，有助分散巧新面對全球汽車產業因疫情擴散產生的營運風險。

此外，今年3月取得屏東廠新版「IATF 16949認證」，將加速取得客戶認證，隨著主要歐美品牌車廠4月中下旬陸續復工，將採取產能彈性調配策略滿足客戶即將產生的急單需求，目標下半年營運優於上半年。

(時報資訊)